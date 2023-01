Gemeente bekijkt samen met ouders van leerlingen en politie of schoolomgeving veiliger kan

voetbal Derde Nationale A Bavo De Witte verdedigt met VW Hamme derde plaats tegen Anzegem: “We gaan voor die tweede periode”

Vigor Wuitens Hamme blijft het goed doen in derde nationale A. Na achttien speeldagen staat de ploeg op de derde plaats. Zondag neemt men het in eigen huis op tegen Anzegem, de nummer vier in de rangschikking. Het duel is om nog een andere reden belangrijk. Bij winst komt de tweede periodetitel zeer nabij.

25 januari