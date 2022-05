Geluid van Woudaap blijft Hamme beroeren: Uitbaters taverne schrijven open brief aan Natuur en Bos: “Nachtelijke vissers en racen zijn grotere problematiek dan zwemmers”

Eind april kwam het slechte nieuws voor de organisatie van de watermolentriatlon in Hamme. Al 38 edities lang een van de meest bekende triatlons in het land, maar het geluid en de vondst van een zeldzame Woudaap in de Oude Durme heeft er voor gezorgd dat de triatlon nu erg onzeker wordt. Natuur en Bos zegt dat ze de datum moeten verleggen, maar voor de organisatoren is dit geen evidentie. “De planning voor alle triatlons liggen vast, als wij moeten schuiven is ons succes voorbij", zegt Thom Nelis.