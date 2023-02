Geen examens voor studenten PTI tijdens carnavalsperiode: “Zo kunnen ze toch meevieren”

Dendermonde Bestuur­ster zwaarge­wond na frontale klap op industrie­ter­rein

Op het Hoogveld in Dendermonde is dinsdagavond een bestuurster zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de drankencentrale. Het industrieterrein was een hele tijd afgesloten door het ongeval.

31 januari