Frituurbarak moet tijdelijk zijn deuren sluiten na brand achteraan in opslagruimte

De brand ontstond omstreeks 16.30 uur. De brandweer van Buggenhout en Hamme werden ter plaatse geroepen. Zij slaagden er in het vuur snel te blussen, maar de stockageruimte raakte wel zwaar beschadigd. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de basis van de brand. Er was ook heel wat rookontwikkeling, waardoor de hele barak grondig moest verlucht worden. “Aan de achterkant stonden ook enkele gasflessen, waar we meteen alert voor waren en die we kunnen vrijwaren hebben”, zegt de brandweer. Al het materiaal werd ook uit de stockageruimte gehaald om zeker te zijn dat alles volledig geblust was. Bij de brand raakte niemand gewond.