Francis (66) en Micky (62) vieren tienjarig bestaan van ‘Mensville’ in Hamme: “Zelfs vanuit Limburg komen ze naar hier”

Al dertig jaar lang hebben Francis Janssens (66) en Micky De Kimpe (62) een kledingwinkel in Hamme. De winkel focuste zich enkel op mannen. Tien jaar geleden veranderden ze hun concept volledig en gingen ze nog meer in op de totaalbeleving voor mannen, met enkele unieke spullen in de etalage. “We kiezen producten met ons buikgevoel", zegt Francis.