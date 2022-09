Filip De Pillecyncomité wil verhaal van schrijver verfilmen

In oktober zal het comité dus een echte Filip De Pillecyndag organiseren in het kasteel van Hugo Van Geet in de Plezantstraat in Hamme. Daar hangt ook een deel van het boek omhoog aan de toegangspoort. “Er zullen voordrachten gebracht worden door onder meer Warre Borgmans die zal voorlezen uit het boek", zegt Emanuel. “Daarnaast tonen we ook beelden van een VRT reportage uit het archief over de schrijver. En we willen dus ook graag aankondigen dat we het boek willen verfilmen", klinkt het. Op het einde zal er ook een concert zijn gevolgd door een receptie. Meer inlichtingen kan je vinden op www.filipdepillecyn.be