Fakkeltocht herdenkt oorlog en brengt verhaal van Hammenaar Albert Fierens tot leven: “Overleed maand voor de oorlog afliep”

HammeIn Hamme werd er donderdagavond, aan de vooravond van Wapenstilstand, een fakkeltocht gehouden ter herdenking van de vele slachtoffers die de oorlog kende. Aan het Koning Albertplein in Hamme werd het levensverhaal van Hammenaar Albert Fierens voorgedragen door schepen Jan De Graef (N-VA). “Hij werd in oktober 1918 geraakt door scherven van een obus, en overleed later aan zijn verwondingen", zegt De Graef.

De fakkeltocht begon donderdagavond om 18.30 uur aan KoHa Sint-Pieter in de Slangstraat in Hamme. De tocht hield halt aan verschillende plaatsen waar telkens een verhaal werd verteld of muziek of toneel werd gebracht. In totaal waren er meer dan 200 deelnemers aan de fakkeltocht en was het een groot succes. Aan de Mirabrug was er ook een vuurspektakel te bewonderen. Het was vorig jaar dat het idee groeide voor deze tocht tijdens de honderdjarige herdenking aan het Koning Albertplein.

Op de laatste locatie aan het Koning Albertplein vertelde schepen van erfgoed en patrimonium Jan De Graef (N-VA) het verhaal van Albert Petrus Fierens, een Hammenaar die meevocht tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar sneuvelde vlak voor het einde van de gevechten. Albert Fierens werd geboren op 9 november 1894 in de Evangeliestraat in Hamme en was de zoon van Theofiel Fierens en Victorine Baetens. “Zij waren eigenlijk doodeenvoudige mensen en werkten waarschijnlijk in de fabrieken of thuisnijverheden die overal in Hamme aanwezig waren", aldus Jan. “Het waren bijzonder moeilijke tijden toen in de gemeente en wij werden het zwarte gat van Vlaanderen genoemd.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Albert, die ‘Petrus' had als roepnaam trad op 13 december 1912 als 18-jarige jongeman in het legers als beroepsvrijwillige. “Tot die tijd had hij gewerkt als fabrieksarbeider. Waarom hij daarmee stopte om in het leger te gaan is niet duidelijk, maar mogelijks zocht hij een zekerder en beter leven." Albert werd soldaat bij het vervoerskorps van de derde legerdivisie. “Twee jaar later in augustus 1914 werd het oorlog en toen wist hij ook meteen wat er van hem verwacht werd en wat hem te doen stond", aldus De Graef.

Een jaar lang wordt er bijna niets van hem gehoord. “Tot hij in 1915 in het ziekenhuis wordt opgenomen waar hij elf dagen verblijft, of hij gewond was of ziek weten we niet.” Albert Fierens gaat tot aan de Yzer en neemt deel aan het slotoffensief om de Duitsers definitief te verjagen. Er vielen veel doden en gewonden op dat moment.

De oorlog is stilaan ten einde, maar op 9 oktober 1918 slaat het noodlot toe voor Albert. “In Moorslede in West-Vlaanderen wordt hij getroffen door obusscherven en komt hij in het militair hospitaal in Hoogstade terecht. Een dag later sterft hj daar aan zijn verwondingen op 23-jarige leeftijd. De fabrieksarbeider is niet meer, een maand voor de oorlog definitief eindigde. De vrede kwam dus net te laat voor hem.”

Albert ‘Petrus’ Fierens wordt begraven op het kerkhof in Sint-Rijkers, en na de oorlog krijgt hij een rustplaats op de militaire begraafplaats van De Panne waar hij nu nog ligt. Het huis in de Evangeliestraat is intussen afgebroken en maakte plaats voor modernere woningen. “Mocht je daar toch passeren wil ik vragen om daar even stil te staan bij het korte leven van deze jongeman. Een gewone man zoals jij en ik, het is dankzij hem dat wij hier vandaag kunnen staan", besluit De Graef. De naam van de man staat ook op het herdenkingsmonument aan het Koning Albertplein.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.