Extra voorstelling van Kamiel Spiessens in CC Jan Tervaert

Door de enorme vraag naar tickets zal Kamiel Spiessens ook op 18 maart 2023 in CC Jan Tervaert staan met zijn voorstelling ‘Spiessens spijbelt’. In zijn voorstelling ‘Spiessens spijbelt’ brengt Kamiel Spiessens in zijn geheel eigen stijl zijn visie op de klimaatsproblematiek. Natuurlijk zullen verschillende andere typetjes eveneens de revue passeren. De voorverkoop is reeds gestart via de website van CC Jan Tervaert of aan het loket (052/48 09 48) tijdens de openingsuren.