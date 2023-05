Een knal, veel rook en zware schade... Werd deze woning in brand gestoken?

In de Noordstraat in Hamme heeft een woning heel wat schade opgelopen bij een brand in de keuken achteraan. In de buurt hoorden verschillende getuigen plots een knal, gevolgd door heel wat rookontwikkeling. De brand is mogelijk aangestoken, maar van een verdachte is er nog geen spoor.