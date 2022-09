Dronken bestuurster zonder rijbewijs rijdt geparkeerd voertuig aan met wagen die met niets in orde is

De feiten speelden zich af in Hamme niet ver van haar woonplaats. De vrouw had er een feestje gegeven voor wat vrienden en was danig boven haar theewater. Om één of andere reden besloot ze om de auto te nemen en rond te rijden in Hamme, maar niet veel later veroorzaakte ze een ongeval en reed ze een geparkeerd voertuig aan. De vrouw had geen rijbewijs en ook haar voertuig had geen papieren. Zo was er geen verzekering, geen keuring en geen inschrijving voor het voertuig. De schade was groot na het ongeval. De vrouw zelf was weinig spraakzaam in de rechtbank. Ze kreeg voor alle feiten samen een boete van 5.600 euro en zeven maanden rijverbod. Ze zal ook alle examens opnieuw moeten afleggen alvorens ze nog met de wagen mag rijden.