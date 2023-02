Drie zwaargewonden bij frontale klap tussen twee voertuigen op N41

In BEELD. Openlucht carnavals­feest in basis­school Oscar Romerocol­le­ge

Ook in de basisschool van het Oscar Romerocollege, aan het Sas in Dendermonde, ging de krokusvakantie niet in vooraleer er een stevig carnavalsfeest had plaatsgevonden. Daar waren zelfs speciale gasten voor uitgenodigd.