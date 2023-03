Drie jaar lang gooide corona roet in het eten, zondag beleeft prinses Katrien eindelijk hoogdag: “Mijn carnavalshart is bijzonder groot”

Halfweg maart 2020 kwam het slechte nieuws voor Hamme carnaval. Ons land ging in lockdown en op straat komen was verboden wegens het coronavirus. Een bom onder carnaval dat niet kon doorgaan, maar ook een serieuze tegenslag voor Katrien. Zij was in 2019 verkozen tot Prinses Carnaval van Hamme en keek er enorm naar uit, maar moest drie jaar lang haar feest in de koelkast bewaren. Het comité was het er snel over eens dat Katrien prinses mocht blijven tot een volwaardige stoet door de straten kon trekken, en nu zondag is het eindelijk zover. “De afgelopen drie jaar waren zo enorm lang. Ik ben drie jaar aan een stuk prinses geweest en heb ook deze titel altijd zoveel eer willen aan doen", zegt Katrien. “Van zodra er iets mocht, van eetfestijnen tot kleine vieringen, ben ik met veel plezier opgedaagd om zo alles levend te houden, maar het allerbelangrijkste is toch voor mij de stoet van zondag waar ik mezelf eindelijk kan tonen aan het publiek.”

De laatste dagen is de beleving rond carnaval al stevig aan het groeien en heeft Katrien nog een drukke agenda. “Ik ben al bij de mensen in de serviceflats geweest, zij reageerden erg enthousiast en dat is zo fijn om te zien. De komende dagen zal ik ook nog een wagen gaan dopen en vrijdagavond start het echte feest dan.”

Dankbaar voor steun

De prinses is er van overtuigd dat wat zij meegemaakt heeft bijzonder uniek is, en dat de kans heel klein is dat dit snel nog eens gebeurd. “Niemand kan zeggen dat hij of zij ooit zoiets heeft meegemaakt, maar ik wou niet stoppen als prinses tot ik de stoet had meegemaakt. Daarvoor is mijn carnavalshart veel te groot. Ik heb ook die kans gekregen van het comité en daar ben ik hen bijzonder dankbaar voor. De stoet is het hoogtepunt van alles, en ik ben zo blij dat ik dit nu kan meemaken.”

Los van de prinses kijkt ook heel Hamme uit naar de stoet. Er zijn in totaal bijna 17 groepen ingeschreven, en dat is bijzonder veel. “Er zijn ook enkele kleine nieuwe groepen bijgekomen, maar ook grotere, en dat doet me heel veel plezier. Ook zij wachten al lang op hun volksfeest en ik hoop dat alles in orde zal komen zondag." Katrien is iedereen ook zeer dankbaar dat ze haar al die jaren zijn blijven steunen. “Ik ben blijven positieve reacties krijgen, en dat is niet evident. Ook mijn gevolg is geweldig en hebben mij de afgelopen jaren zo hard gesteund, zonder hen kon ik dit niet, en zij zullen zeker nog bedankt worden. Ik ga het bijzonder moeilijk hebben als alles gedaan is, maar ik kijk met veel genot terug op deze periode.”

