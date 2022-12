Dossier Tasibelsite loopt vertraging op door enkele obstakels: “Geen grote onmogelijke zaken”

HammeHet Tasibeldossier voor Hamme is een van de grootste dossiers van de afgelopen jaren. Op de site zal een heel nieuw wooncomplex gebouwd worden met maar liefst 180 woningen. De sloopvergunning werd al goedgekeurd, maar door enkele negatieve adviezen voor de verdere fase loopt het project wat vertraging op. “Het gaat om kleine zaken die zeker in orde zullen komen, maar waar we even over moeten samenzitten", zegt bevoegd schepen Jan De Graef (N-VA).

De Tasibelsite is een stukje geschiedenis in Hamme, maar in de toekomst zal het er heel anders gaan uitzien. Er komen maar liefst 180 wooneenheden, met veel groen in aanwezig. Het project is volop in behandeling en ging eerst vrij vlot, maar nu zijn er een paar kleine obstakels opgedoken waardoor het project een ongekende vertraging zal oplopen. “Het is een zeer complex dossier dat we ook niet zomaar kunnen realiseren”, zegt Jan De Graef. “Het gaat hier bijna om een dorp op zichzelf en daar komt heel wat bij kijken. Ook qua vergunningen en adviezen komt er heel wat bij kijken.”

De vertraging zit hem net in de adviezen die Aquafin heeft gegeven. Ook het verlichtingsplan voor Fluvius werd niet doorsproken. “Dit zijn op zich geen abnormale zaken voor een project van de ze omvang. Natuurlijk moeten we nu wel de nodige gesprekken voeren om te kijken hoe we kunnen tegemoetkomen aan de verzuchtingen en het probleem oplossen, maar daardoor loopt al de rest natuurlijk wel wat vertraging op.”

De sloopvergunning voor de oude gebouwen is intussen wel in orde, maar ook hier komt een klein probleem om de hoek loeren, namelijk de PFAS-vervuiling die mogelijks in de grond zit. “Ook hier moeten we nog even horen hoe we dit best aanpakken, maar dit vraagt nogmaals extra tijd. We blijven vertrouwen hebben in dit mooie project voor onze gemeente, en hopen snel met nieuws naar buiten te kunnen komen.”

