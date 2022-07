Dode eenden drijven op water aan Sigmawerken: dieren mogelijks overleden door botulisme

KastelIn de Grote Wal en het Groot Schoor in Moerzeke heeft een wandelaar gisteren tientallen dode eenden aangetroffen in het water. De dieren zijn waarschijnlijk gestorven door botulisme, een bacterie in het water, die vaak voorkomt wanneer de temperaturen hoger oplopen.

Het was natuurfotograaf Paul Heerwegh die gisteren de dode vogels in Kastel opmerkte aan de Sigmawerken. “Door de verdamping en de hogere temperaturen is het water daar snel aan het zakken en warmt het ook veel meer op", zegt Paul. “Hierdoor treedt naar alle waarschijnlijkheid het botulisme op.” Het is een bacterie in het water waardoor de vogels ziek worden en uiteindelijk niet meer eten of drinken en zullen overlijden.

Volledig scherm De eenden sterven aan de bacterie in het water. © RV

Het is de eerste keer dat Paul dit ziet, maar het zou gaan om enkele honderden dieren die intussen zouden overleden zijn. “Ik heb er ook al melding van gemaakt bij de bevoegde instanties over wat er daar gaande is, maar het is erg om aan te zien", klinkt het. “Ook andere vogelsoorten beginnen af te zien hierdoor en ze verdwijnen ook uit het gebied, dit kan niet de bedoeling zijn.”

Volgens Paul is de oplossing om het waterpeil te verhogen in de Grote Wal wanneer het vloed is op de Schelde. “Dit zou de temperatuur doen dalen en zuurstof in het water brengen waardoor de bacterie geen kans krijgt om zich verder te verspreiden. Ik hoop dat er snel actie wordt ondernomen of het probleem wordt alleen maar groter", klinkt het.

