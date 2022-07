Dieven stelen dure BMW die voor de deur geparkeerd staat

De feiten gebeurden op Theet in Hamme midden in de nacht. Een BMW X4, die al gauw 55.000 euro kost, met garageplaat stond er voor de deur geparkeerd, toen de daders toesloegen. Het gaat om een donkerblauwe wagen met zwarte velgen. De eigenaar is enorm geschrokken van de feiten en hoopt zijn voertuig nog terug te vinden. De politie werd ook verwittigd en is een onderzoek gestart naar de diefstal. “Ik hoop dat iemand misschien iets gezien of gehoord heeft", zegt Mohammed Hallak. “Zelf heb ik niets opgemerkt van de diefstal, maar ik wil wel mijn wagen terug. Ik voorzie ook een beloning als iemand kan helpen", klinkt het. Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de politie van Hamme/Waasmunster.