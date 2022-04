Dieven aan de haal met inhoud kassa en portefeuille

De feiten speelden zich af in de Tramstraat in Kastel, vermoedelijk in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 april. De diefstal werd pas ‘s morgens ontdekt, maar rond 5.00 uur stopte er in de buurt wel een voertuig. De daders konden over de afsluiting kruipen en zo de zaak via de sectionaalpoort betreden. De kassa werd geopend en de geldlade meegenomen. Ook een portefeuille werd gestolen. De daders konden zo een aanzienlijke hoeveelheid cash geld meenemen. Er loopt een onderzoek en het labo kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken.