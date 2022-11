Denis Clement Quintet komt naar Rotahoeve

Hamme Fakkel­tocht herdenkt oorlog en brengt verhaal van Hammenaar Albert Fierens tot leven: “Overleed maand voor de oorlog afliep”

In Hamme werd er donderdagavond, aan de vooravond van Wapenstilstand, een fakkeltocht gehouden ter herdenking van de vele slachtoffers die de oorlog kende. Aan het Koning Albertplein in Hamme werd het levensverhaal van Hammenaar Albert Fierens voorgedragen door schepen Jan De Graef (N-VA). “Hij werd in oktober 1918 geraakt door scherven van een obus, en overleed later aan zijn verwondingen", zegt De Graef.

11 november