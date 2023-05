Dekenij Sint-Pietersbanden wordt gerestaureerd met Vlaamse subsidie

Vandalen graven meters diepe put aan crosspar­cours in Zele

De gemeente Zele waarschuwt crossers voor een diepe put aan 't Spieken in Zele. Vandalen hebben daar in een bergje een diepe put gegraven, levensgevaarlijk want van beneden valt de put niet meteen op. De gemeente zal nu alles in het werk stellen om de put snel terug op te vullen.