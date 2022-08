Dakappartement loopt aanzienlijke schade op door brand

Dendermonde Peterschip Castor krijgt nieuwe bevelheb­ber

Sinds 2014 is Dendermonde peterstad voor het marineschip Castor P901. Dit is een patrouilleschip van de Belgische marine. Het schip krijgt om de twee jaar een nieuwe bevelhebber, en de nieuwe bevelhebber werd plechtig voorgesteld op de Grote Markt in Dendermonde.

5 augustus