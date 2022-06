Cultureel centrum brengt met ‘CC Congé’ opnieuw gevarieerd zomerprogramma

Op vrijdag 26 augustus eindigt het zomerprogramma met de openluchtfilm Death on the Nile. Deze zal bij goed weer getoond worden aan het Vormingscentrum Broeders Van Liefde in Moerzeke. Parkeren is er niet mogelijk, dus bij voorkeur kom je met de fiets. Toegang is gratis en je mag je eigen eten en drinken meebrengen.

Het einde van het zomerprogramma luidt dan ook meteen het begin in van het nieuwe seizoen. “Wij zijn blij dat we voor volgend seizoen enkele grote namen hebben kunnen strikken zoals Jan Jaap Van der Wal, Erik Van Looy en Metejoor. Grote toppers die we niet meer moeten voorstellen. Zij zullen een plekje krijgen op ons podium en onze bezoekers zeker weten te charmeren met hun humor of muziek”, klinkt het. Ook lokaal talent krijgt zeker de kans en zal aanwezig zijn in het nieuwe seizoen. “Dit seizoen hebben we ook aandacht voor nieuwe genres. Zo zal er circus aan bod komen van D’irque en Fien. Hun voorstellingen prikkelen en kietelen de kinderlijke ziel die in eenieder schuilt", klinkt het. “Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer in petto. Vanaf 16 augustus is onze seizoensbrochure te vinden in Cultureel Centrum Jan Tervaert. Tickets zijn reeds te koop via onze website of aan de balie tijdens de openingsuren”, klinkt het.