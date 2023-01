Corona zorgde voor lang uitstel, maar carnaval trekt eindelijk opnieuw door straten in Kastel: “Zo hard naar uitgekeken”

Het comité en de prins carnaval zijn enorm blij dat ze eindelijk nog eens de echte voorbereidingen kunnen organiseren voor carnaval. Dit was al enkele jaren geleden door gekende omstandigheden, maar nu zijn die allemaal van de baan, en kan het dorp zich opmaken voor vier dagen lang een geweldig feest. “De meeste carnavalsverenigingen hebben de coronaperiode ook allemaal overleefd", zegt voorzitter Andries De Corte. “Carnavalsgroep 't Es Neig is gestopt, omdat er verschillende onder hen het niet meer konden combineren met de studies", klinkt het. Maar er is ook goed nieuws, want voor de verdwenen groep, is er een nieuwe groep in de plaats gekomen. “Met Moesen Broes verwelkomen we dus een nieuwe groep in onze stoet, en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Zo behouden we hier in Moes en Kastel 13 lokale groepen, en dat is bijzonder uniek. We kunnen hier ook alleen maar blij om zijn na zo een moeilijke jaren.”