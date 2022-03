Corona zorgde noodgedwongen voor verhuis van Hamse rommelmarkt, maar komt na twee jaar terug op vertrouwde locatie

Om de veiligheid en de afstand voldoende te kunnen realiseren verhuisde de markt tijdelijk naar de site van de Mirabrug. Een tijdelijke oplossing, en de laatste maanden vroeg de bevolking al meermaals wanneer de markt zou terugkeren naar zijn oude locatie. De omstandigheden zijn op dit moment een pak beter, en daarom werd beslist om de verhuis terug door te voeren en weer naar de vertrouwde locatie te gaan, mits wat aanpassingen en zelf verbeteringen. “De historische locatie hier is een grote meerwaarde voor de markt, en ik ben dan ook blij dat we hier terug naartoe kunnen”, zegt De Mey. “We hebben ook enkele aanpassingen gedaan die de bezoekers ten goede zullen komen. We hebben zo onder meer betere toiletvoorzieningen die ten goede komen aan de plaatselijk gelegen horecazaken", klinkt het.

De concessie voor het organiseren van de markten is in handen van Timmy D’hoey. Hij draagt de rommelmarkt dan ook diep in zijn hart. “Als klein kindje van tien jaar stond ik hier al met mijn fiets en mijn karretje met een standje op de markt”, zegt Timmy. “Ik ben heel blij dat ik de leiding nu heb over de rommelmarkt en draag dit echt in mijn hart, ik wil ook nog lang niet ophouden en zal er mij blijven voor inzetten", besluit hij.