Concert voor onderzoek naar vaccin tegen kanker levert 7.115 euro op

Hamme Academie Hamme nodigt internatio­naal bekende Belgische kunstenaar uit

Academie Hamme heeft zijn intrek al een tijdje genomen in het nieuwe gebouw en zet voortaan in op artistieke verdieping bij haar leerlingen. “Naast het aanreiken van tools, tips en vakkennis willen we met het uitnodigen van interessante kunstenaars net dat tikkeltje meer geven”, klinkt het.

9 februari