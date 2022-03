Collectief in Hamme organiseert verschillende activiteiten rond Bach

HammeHet IDcollectief in Hamme zal in april verschillende activiteiten organiseren rond de figuur van Johann Sebastian Bach, de bekende componist. In Hamme wordt al elk jaar de Mattheüspassie van Bach gebracht in de kerk, en nu wil ook het collectief de componist heel wat aandacht geven.

De hele maand lang zal er in Hamme heel wat te beleven zijn rond de figuur van de bekende componist. Beginnen doet het IDcollectief op vrijdag 1 april in het CC Jan Tervaert in Hamme. Daar zal de verstilde film Lebenslicht van Clara Pons getoond worden, waarin de muziek van Bach een hoofdrol speelt. Philippe Herreweghe en het Collegium Vocale zijn het paradepaardje voor de uitvoering van de filmmuziek.

Een week later op vrijdag 8 april is er om 19.30 uur een poëziemoment met gedichten van verschillende auteurs. De gedichten bundelen in een reflectie de suggestieve kracht van Bachs muziek en het verhaal van de kruisiging van jezus en de verrijzenis. Als typisch liturgisch bedoeld oratorium ligt het meesterlijk muziekwerk van Bach immers ingebed in de religieuze traditie van het evangelie. Een selectie uit deze nieuwe dichtbundel wordt voorgesteld in De Koolputten Kunstforum en luidt tevens de start van een nieuwe centrumwandeling in, die ingestapt wordt op woensdag 13 april om 14 uur. Bach en passant toont naast het woord ook Bach in beeld. De werken zijn te zien vanaf woensdag 13 april tot en met zondag 24 april, op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 u. Enkel voor de bib liggen de openingsuren anders.

Daarnaast staat er op paaszondag 17 april een aperitiefconcert op de affiche. Het voormalige koetshuis van B&B la Corderie in de Hoogstraat vormt het uitgelezen decor om dit concert te laten doorgaan. Het sluitstuk van dit project omvat een ongewone, misschien zelfs ietwat tegendraadse hommage aan Bach, vertolkt door het Odeon Saxofoonkwartet, en illustreert wellicht het statement van dichter en librettist Christian Friedrich Hunold dat mooie muziek betere gedachten in de harten van de mensen kan planten. Vanzelfsprekend ontbreekt hier ook Bach niet. Op virtuoze wijze brengt een viertal evenzeer eigentijdse passiemuziek met diepe expressie waarin de emotionele kracht van de liefde centraal staat. Het concert vindt plaats op 24 april om 11 uur in het id+Center. Na de middag, om 14.30 u is er nog een gegidste wandeling langsheen het parcours, met start aan het RVT Meulenbroek, de eerste locatie van deze Bachwandeling.