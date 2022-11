Collectie over koningshuis van Hammenaar verhuist tijdelijk naar Gent voor tentoonstelling: “Droom die uitkomt”

Waasmunster Open Vld maakt resultaten mobili­teits­be­vra­ging op kindermaat bekend: “Niemand voelt zich écht veilig”

Eind augustus lanceerde Open Vld Waasmunster een online bevraging over veiligheid in het verkeer. De bevraging was vooral gericht naar kinderen tot 15 jaar en hun ouders. De oppositiepartij ontving een 50-tal reacties. “Niemand van de kinderen voelt zich echt veilig in het verkeer in Waasmunster en 35% heeft zelf ronduit schrik, hier moeten we als partij echt werk van maken” aldus raadslid Kelly Van Nieuland (Open Vld).

8 november