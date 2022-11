Cloostermans Classix organiseert derde editie van klassieke concert ‘impressions’

“Het is dankzij de deal met de familie Cloostermans dat we Annelien en Carousel naar Hamme kunnen halen, en de zitjes zijn ook tegen een aantrekkelijke prijs, met een glas champagne inbegrepen", zegt voorzitter André Raemdonck. “Zonder de financiële ondersteuning van de familie Cloostermans was dit volstrekt onmogelijk, en daar willen we hen voor bedanken.”

“Alle opbrengsten gaan integraal naar KOTK via 1 K cycling support”, vertelt André. “Dit is een groep fietsvrienden uit de buurt van Hamme die jaarlijks deelnemen aan de 1000 km fietsen en de 100 km lopen.Daarnaast houden ze ook lokale projecten recht, zoals Ysjes en Co in Vitaz Sint Niklaas en een Yoga-project in St. Blasius Dendermonde.”Het concert gaat door op 26 november in CC Jan Tervaert. Tickets zijn beschikbaar via Jan Tervaert zelf.