Chloe Van Den Eede (19) uit Kastel is provinciaal en Belgisch kampioen in streetrace

Parket bevestigt brandstich­ting in woning in Hamme, onduide­lijk of er verdachte is opgepakt

De brand in de Noordstraat in Hamme van zaterdagochtend werd wel degelijk aangestoken, dat laat het parket van Oost-Vlaanderen maandag weten. Getuigen zagen een man op een bromfiets wegvluchten vlak na de brand. Mogelijk heeft hij iets te maken met de feiten, maar het is nog niet duidelijk of er iemand opgepakt is.