Cabaret magiq volop aan het repeteren voor eerste show van uniek nieuw seizoen

De voorverkoop voor de tickets is al gestart en Latif en Ian merken dat er een grote stormloop is voor de kaarten. “Dit is bijzonder opvallend dat er veel meer voorverkoop is dan andere jaren. De reden hiervoor is omdat we misschien dit jaar met drie shows uitpakken in plaats van een vaste show het hele seizoen door.” ‘Nautica’ gaat van start gaat op 17 september, vanaf 18 november volgt een ‘Christmas Dinnershow’. “In januari start onze Drag-Dinnershow genaamd ‘Extravaganza’ waarin Ivana -intussen uitgegroeid tot publiekslieveling in Cabaret Magiq’ de rol als gastvrouw op zich neemt samen met tal van andere showqueens. We kunnen al niet wachten om te starten en de nieuwe show in te duiken”, besluiten Latif en Ian.