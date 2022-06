Cabaret Magiq pakt in nieuwe seizoen uit met drie gloednieuwe shows in plaats van een: “Bezoekers kunnen zo meermaals komen genieten”

HammeHet huidige seizoen van Cabaret Magiq loopt bijna op zijn einde, maar Latif Zerouali en Ian Van Hoogendorp zitten allesbehalve stil. Voor het nieuwe seizoen in september organiseren ze niet een show, maar wel drie verschillende doorheen het hele seizoen. “Onze klanten lieten verstaan dat ze graag meerdere keren komen, en daarom bieden we nu ook verschillende shows aan", zegt Latif.

De laatste voorstellingen van het vijfjarige jubileum lopen nog, maar nu al stellen Latif en Ian de drie nieuwe shows voor die ze volgend jaar zullen brengen in hun cabaret in hartje Hamme. In september starten ze met hun hoofdshow ‘Nautica’, maar in de kerstperiode ruimt deze show plaats voor een speciale kerstspecial. “Volgend jaar krijgt Ivana, die al jaren deel uit maakt van onze crew, ook haar eigen dragqueen show, samen met andere dragqueens", aldus Latif.

Voor het eerst organiseren Latif en Ian ook themagerelateerde shows, en zullen ze ook in dit thema blijven. “Onze show Nautica zal zich dus afspelen in het water, op het water en naast het water", vertelt Ian. “Er zullen piraten, zeemeerminnen, en zoveel andere dingen aanwezig zijn. Het podium werd intussen al volledig omgebouwd voor onze volgende show, zodat het water kan opnemen en we heel wat spectaculaire dingen kunnen doen", klinkt het.

Half november gaat de spectaculaire watershow dan even in de koelkast om plaats te ruimen voor hun kerstshow. “Heel wat bezoekers kwamen speciaal tijdens de kerstperiode naar hier om de sfeer mee te maken die we dan creëren", zegt Latif. “Daarom hebben we dit jaar besloten om een kerstshow in elkaar te steken met alle toeters en bellen die de periode met zich meebrengt", klinkt het. “Het zal zeker traditioneel zijn, met voldoende spektakel.”

Na nieuwjaar komt ‘Nautica' dan opnieuw op de planken, maar elk laatste weekend van de maand komt er dan ook nog een derde show. “Deze is volledig in handen van onze Ivana, die al vijf jaar het mooie weer hier maakt in ons cabaret”, zegt Latif. “Zij verdient nu haar eigen show en zal dus samen met haar collega’s voor een grandioos spektakel zorgen. Trouwe fans van Ivana moeten geen schrik hebben, zij duikt ook nog in de andere shows op en zal daar zeker nog haar rol spelen.”

Voor de nieuwe shows hebben Latif en Ian ook heel wat nieuwe decorstukken voorzien. “We hebben hierbij het geluk gehad dat we enkele stukken konden kopen via Musichall, die failliet zijn gegaan. Het zijn prachtige stukken en we geven ze graag hier een tweede leven", klinkt het. Voor de heren en het cabaret wordt het dus een bijzonder druk programma, maar ze zijn er volledig klaar voor. “De totale beleving is nog steeds waarvoor de mensen naar hier komen, en dat beloven we ook in ons volgend seizoen”, besluit Ian.

De ticketverkoop is nu al gestart en tot het einde van de maand juli is er een vroegboekkorting. Alle info kan je vinden op de website van Cabaret Magiq via www.cabaretmagiq.be

