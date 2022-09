Cabaret Magiq beleeft geslaagde start van zesde seizoen met schitterende première

De voorverkoop bereikt dit jaar een hoogtepunt wat mogelijks te wijten is aan het gevarieerde programma dat het cabaret dit seizoen brengt. Naast de hoofdshow Nautica die nog tot midden juni 2023 te zien is verwelkomen ze binnenkort ook een heuse Kerstshow en vanaf januari is er telkens 1 weekend per maand een drag-dinnershow met gastvrouw Ivana in de hoofdrol. Tickets voor alle shows zijn verkrijgbaar via www.cabaretmagiq.be of telefonisch via 052 51 73 46. Langsgaan aan de ticketbalie aan het Koning Albertplein in Hamme is ook mogelijk telkens van di-vrij tussen 13u-18u.