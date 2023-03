Buurtbewoners niet tevreden met nieuwe aanvraag van ampère voor windturbine: “Teken opnieuw massaal bezwaar in”

Futsal eerste nationale Matija Rajh met ARB Hamme tegen landskampi­oen RSCA: “Ik voel me helemaal thuis bij de club”

Vrijdagavond neemt ARB Hamme het op tegen landskampioen RSCA Futsal. De ploeg is op drie speeldagen van het einde van de competitie nog niet verzekerd van een verlengd verblijf in eerste nationale. Eén overwinning is voldoende om die zekerheid wel te bekomen. Het gekke is dat ook de play-offs nog altijd een optie blijven.