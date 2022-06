Buurtbewoners niet gediend met nieuwe windmolen in Moerzeke: “Bewoners vlakbij nooit in kennis gesteld”

MoerzekeIn de Pachtgoedstraat in Moerzeke wil Ampère een nieuwe windturbine plaatsen die heel wat energie zal opwekken. De nieuwe windturbine zet echter kwaad bloed bij de buurtbewoners, die het liever niet op deze locatie zien. “Wij zijn zeker niet tegen groene energie, maar het moet niet ten koste komen van de buurtbewoners die overlast zullen hebben", zeggen Jan en Sander in naam van de bewoners.

Heel wat bewoners hebben zich intussen al verzameld in een actiecomité om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe windturbine die er zal komen in Moerzeke. Die wordt geplaatst door Ampère aan de Pachtgoedstraat in Moerzeke, maar veel bewoners vielen uit de lucht en kunnen zich niet vinden in de locatie die hiervoor voorzien is. “Wij werden niet op de hoogte gebracht van de vergunningsaanvraag van de windturbine. Vele mensen vielen uit de lucht en voor ons is dit een trieste poging om de bezwaarperiode zo stil mogelijk te overbruggen", klinkt het.

Dat opzet is alvast mislukt, want de bal gaat nu stevig aan het rollen en de buurt hoopt de bouw nog te kunnen tegenhouden. “In vele landen zijn er minimumafstanden bepaald tussen woningen en windturbines", klinkt het. “Daar zijn afstanden van 2 kilometer voorzien, hier zou het gaan om enkele honderden meters en dan is de rust echt wel weg voor sommigen. Rustig in de tuin genieten met klappende wieken op de achtergrond is niet het scenario dat de buurt wil", klinkt het. “Elke dag zijn er talloze wandelaars, joggers en fietsers die in dit stukje groen of aan het Schipperskapelletje de rust komen opzoeken en ontspannen van het drukke leven. Dit zou voor altijd gedaan zijn door het constante geluid, de zwiepende schaduw en het uitzicht op een constructie meer dan vier keer de hoogte van onze kerk. De wieken komen 60 meter hoger dan de bestaande windturbines waar vele buren al last van hebben”, vullen ze aan.

Verder vrezen de bewoners in de buurt ook dat de energie die de turbine opwekt helemaal niet voor hen zelf is. “Ze wekken de indruk dat de factuur voor ons hierdoor zal dalen, maar laat ons duidelijk zijn dat dat niet het geval is. Deze energie gaat naar de klanten van ecopower, en die aanvaarden geen nieuwe klanten meer", klinkt het. “We laten onze natuur verminken door een turbine, maar zelf hebben we er geen enkel voordeel bij.”

Ampère en Ecopower, die de turbine zullen zetten, laten weten dat de energie die daar opgewekt zal worden, wel voor de Hammenaar beschikbaar is. Niet iedereen is ook tegenstander. “De locatie is met veel zorg voor natuur en mens gekozen", zegt landbouwer Stijn Windey. “De turbine ligt op verre afstand en de slagschaduw zal minimaal zijn”, klinkt het

André Wauters, voorzitter van Ampère cv, wijst erop dat deze nieuwe turbine een aantal grote voordelen heeft voor de Hamse gemeenschap. “We krijgen betaalbare elektriciteit voor 3.600 gezinnen in Hamme, Lokaal en duurzaam geproduceerd door een windturbine die eigendom is van de coöperanten”, zegt Andre. “Dankzij de bijkomende windcapaciteit zal straks 40% van het totale elektriciteitsverbruik in Hamme lokaal en duurzaam geproduceerd worden uit zon en wind. Met die cijfers komen we bij de best presterende gemeenten van Vlaanderen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.