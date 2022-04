Buurtbewoners maken kennis met eerste plannen voor heraanleg Strijderslaan: “Strijderslaan als woonstraat inplannen met voldoende groen”

Over de aanleg van de Strijderslaan is al heel wat gesproken en geschreven, maar de aanpak van de straat komt nu echt wel dichterbij. De werken over een lengte van 1,2 kilometer zullen heel ingrijpend zijn, maar het straatbeeld zal er drastisch verbeteren en veranderen. Meer dan 170 buurtbewoners kwamen een kijkje nemen naar de plannen en konden zelf hun idee geven over wat ze nog willen veranderen. “Voor het project van de Strijderslaan werken we samen met Sweco die twee concepten heeft uitgewerkt", zegt Koen Mettepenningen. “Van die concepten hebben we het beste samen genomen om de Strijderslaan een nieuw elan te geven. We hebben hiervoor ook samen gesproken met de brandweer, politie, scholen en alle andere betrokken partijen. Nu is het ook de beurt aan de bewoners om kennis te maken met de plannen", klinkt het.