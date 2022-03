Buurtactiecomité stapt naar provincie om vergunning van padelterreinen aan te vechten

Regio Brandweer­zo­ne Oost start met nieuwe campagne om vrijwilli­gers aan te trekken: “Bij iedereen is er een beetje brandweer­man aanwezig”

De brandweerzone Oost, die de regio’s Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke, Berlare, Zele, Hamme en Lokeren onder zijn hoede heeft, is gestart met een gloednieuwe campagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. In de zone zijn er 32 vacatures die open staan. De zone maakte gebruik van de slogan ‘Er zit meer brandweerman in jou dan je denkt’. “Op deze manier willen we geïnteresseerden laten zien dat er bij iedereen wel een beetje brandweerman aanwezig is", zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck.

1 maart