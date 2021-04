Burgemeester Hamme terug aan de slag na zware coronabesmetting: “Laat je alsjeblieft vaccineren, alleen zo krijgen we dit virus weg”

Waas en Dender Van griezelver­ha­len en feeërieke nocturnes tot street art en theekrans­jes: de leukste tips voor Erfgoeddag in de regio Waas en Dender

23 april De twintigste editie van Erfgoeddag staat in het teken van ‘de nacht’. Op zaterdag 24 en zondag 25 april valt er in de regio heel wat te beleven. Om u wegwijs te maken in het aanbod doken wij al even de nacht in om acht tips in de schijnwerpers te zetten. Zet je mondmasker op, ontsmet je handen en haal je agenda alvast boven!