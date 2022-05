Burgemeester deelt samen met provincie aardbeien uit om startschot te geven van week van de korte keten

Zele Vrienden­groep voor rechtbank nadat ze elk met eigen voertuig veel te hard rijden

Een vriendengroep van vijf personen stond dinsdagochtend terecht voor de politierechter in Dendermonde, nadat ze door een camera gefilmd werden met veel te hoge snelheid op de Europalaan in Zele. De snelheden liepen op tot 166 kilometer per uur, terwijl er slechts 90 kilometer per uur was toegelaten.

10 mei