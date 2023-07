Buien met regen, maar soms ook zon in Hamme vandaag

Tuin Inclusief buurtpunt De Nestel voortaan open voor iedereen: “Verborgen pareltje voor picknick, spelen en ontmoeting”

Picknicken, spelen, elkaar ontmoeten. Het kan vanaf nu in de tuin van Inclusief Buurtpunt De Nestel in hartje Grembergen, achter de oude pastorie. Die werd zaterdagmiddag officieel geopend met een gezellige picknick. “Iedereen is hier welkom”, klinkt het.