Bromfietser overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding met personenwagen

Hamme Rudi Bollaert (54) bereikt als eerste Belg ooit de top van de Kanchenjun­ga in Kathmandu: “Technisch zwaarder dan Mount Everest”

Hammenaar Rudi Bollaert (54) bereikte op 5 mei de top van Kanchenjunga in Kathmandu. Die top ligt op 8.586 meter en hoort daarbij tot de drie grootste bergen ter wereld. Rudi is de eerste Belg die de Kanchenjunga kon beklimmen, een prestatie waar hij bijzonder trots op is. “Het ging niet helemaal van een leien dakje, want door een tekort aan zuurstofflessen kreeg ik tijdens de afdaling een black-out", vertelt Rudi vanuit Kathmandu.

10 mei