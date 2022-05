Bromfietser naar ziekenhuis na aanrijding met personenwagen

Dendermonde Sloop loods Kerselaren­brug­we­gel onherroepe­lijk in 2023: “Tegen twintig verenigin­gen zeggen ‘trek uw plan’. Proper!”

In 2023 gaat de loods aan de Kerselarenbrugwegel in Sint-Gillis-Dendermonde onherroepelijk onder de sloophamer. Ze is versleten en wordt geteisterd door vandalisme, maar tot op vandaag maken carnavals- en corsogroepen er wel gebruik van om onderstellen en wagens te stallen. Een alternatief daarvoor is er niet, zo bleek tijdens de jongste gemeenteraad. En dat maakt onder andere het Carnavalcomité Dendermonde kwaad.

11 mei