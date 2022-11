Broers Elias (21) en Dieter (36) openen samen Delhaize-filiaal aan vernieuwde markt in Hamme

Zowel Dieter als Elias hebben al jaren ervaring binnen Delhaize, maar zullen nu voor het eerst hun eigen zaak runnen in Hamme. Dieter zelf werkte al acht jaar bij Delhaize en werkte ook in Grembergen op het Grootzand in de familiezaak mee. Ook Elias werkte daar als jobstudent, en zette dit werk gewoon verder. Samen zetten ze nu hun schouders onder het nieuwe project in Hamme en zijn ze er helemaal klaar voor. “We hadden al vernomen dat er een Delhaize zou komen op deze locatie en daarom hebben we niet getwijfeld", klinkt het. “Het was een ideaal moment om deze stap te zetten. Concurrentie met onze broers in Grembergen zijn we zeker niet, want de afstand is met acht kilometer groot genoeg", zegt Dieter. “We zitten hier ook pal in het centrum en op zaterdag is de wekelijkse markt hier, dus dat kan alleen maar een win-win situatie zijn. Hamme groeit de laatste jaren ook sterk en dus is dit een ideale locatie”, vult Elias aan.