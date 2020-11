“Neen, ik heb dat hondje niet neergestoken”: duatleet Angelo Vandecasteele ontvangt haatberichten via sociale media

Hamme Skaters krijgen inspraak voor nieuw skatepark in Hamme: “Al heel wat nuttige tips gekregen”

20 november De plannen voor het nieuwe skatepark in Hamme gaan opnieuw een volgende fase in. De schepen van Jeugd Lotte Peeters (N-VA) luistert samen met de jeugddienst naar de ideeën en de wensen van de skaters zelf om het park in de toekomst vorm te geven. Daarnaast is ook de omgeving heel erg belangrijk voor de ouders en de skaters. “Hun inspraak is zeer belangrijk om te kunnen weten wat ze echt verlangen", aldus Lotte Peeters.