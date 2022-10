‘Ierse klusjesmannen’ winnen vertrouwen van vrouw en troggelen haar duizenden euro’s af: “Wil waarschuwen voor deze praktijken”

HammeEen vrouw en een koppel uit Hamme willen samen waarschuwen voor ‘Ierse klusjesmannen’ die toegeslagen hebben in de gemeente. De daders slaagden er in het vertrouwen te winnen op verschillende adressen door te zeggen dat ze herstellingswerken konden uitvoeren. Een van hen betaalde duizenden euro’s voor werken die heel slecht zijn uitgevoerd. Het andere slachtoffer rook net op tijd onraad, want stond op het punt om 4.000 euro te betalen. “We willen anderen waarschuwen om niet in te gaan op dit soort praktijken”, klinkt het.

Beide personen uit Hamme werden elk afzonderlijk op korte tijdstippen van elkaar slachtoffer van oplichting door ‘Ierse klusjesmannen’. Zij kloppen aan bij verschillende mensen en bieden dan aan om problemen aan te pakken en schade te herstellen die ze opmerken aan huizen. De werken worden daarna maar half of heel slecht uitgevoerd waarna ze bakken geld vragen en met de noorderzon vertrokken.

Twee vrouwen uit Hamme werden er onlangs slachtoffer van. Een van hen betaalde hen 5.300 euro, het andere koppel kon een betaling nipt voorkomen en stuurde de mannen alsnog wandelen, maar was ook bijna 4.000 euro kwijt. Samen vertellen zij nu hun verhaal om te voorkomen dat de oplichters nog andere slachtoffers maken.

“Een van de klusjesmannen belde aan in Hamme en zei dat hij enkele huizen verderop net een nieuw dak had geplaatst”, klinkt het. “Hij zag dat mijn dak ook stuk was en liet weten dat hij nog enkele uurtjes over had en het mijne ook wel wou repareren voor een correcte prijs. Ik was al drie maanden aan het wachten op mijn dakwerker om de schade te herstellen, en dus besloot ik na enige twijfel er op in te gaan, omdat ik dan dacht dat de problemen van de baan zouden zijn.”

Op vijf minuten tijd legde de man de dakpannen goed en daarna vertelde hij tegen de vrouw dat er ook vocht aan het ontstaan was op de buitengevel en dat dit dringend moest aangepakt worden omdat het anders naar binnen zou trekken. “Ook de oprit moest volgens hem aangepakt worden. Na overleg met mijn man stemden we toe omdat we problemen wilden vermijden, maar daarna liep alles mis”, klinkt het.

“Samen met een kompaan maakten ze een put in de grond om verzakkingen tegen te gaan, niet veel later kwamen ze terug en toonden ze mij een product en zeiden ze dat de prijzen verhoogd waren en het toch meer zou kosten dan normaal. Het product rook erg naar javel en toen begon ik te twijfelen, maar de mannen werkten gewoon verder.” Het koppel verwittigde toen de eerste keer de politie en vroeg om meer info. De politie liet weten dat ze de mannen toen zo snel mogelijk moesten afwimpelen. “Ze kwamen toen om het geld vragen, 4.000 euro, maar we weigerden nog te betalen, ze hebben dan al hun werken ongedaan gemaakt en de put terug open gemaakt en zijn dan kwaad vertrokken”, klinkt het.

Voor een andere vrouw was het kwaad wel al geschied. Ook zij moest kleine karweien uitvoeren, en trapte in het zelfde verhaal dat de mannen kwamen vertellen. Zij betaalde hen maar liefst 5.300 euro, en merkte nadien op dat de werken slecht waren uitgevoerd. “Alles wat ze van herstellingen hebben gedaan kwam onmiddellijk terug los, maar zij waren met de noorderzon verdwenen”, klinkt het. “Ik voel me zo dom dat ik in de val ben gelopen, maar ze waren erg overtuigend. Nu begrijp ik dat het pure oplichting is, maar ben ik wel mijn geld kwijt.”

Volgens de politie is het een zeer gekend fenomeen, maar zij kunnen niets doen omdat de daders papieren hebben om hier te verblijven, een identiteitskaart en zelf een btw-nummer waardoor ze niets verkeerd doen. “Wij willen nu graag anderen waarschuwen om op dit soort praktijken niet in te gaan, we hopen op deze manier andere slachtoffers te vermijden.”

