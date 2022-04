Bodemonderzoek naar mogelijke PFAS op brandweerkazerne en oud brandweerterrein

HammeNaar aanleiding van het PFOS en PFAS schandaal dat onlangs in de media kwam werd er overal in heel Vlaanderen samen met de lokale besturen alles in kaart gebracht waar mogelijk vervuilde gronden aanwezig waren met de stoffen. Ook in Hamme voert men nu onderzoek uit op twee verschillende locaties, namelijk de huidige brandweerkazerne en het voormalige brandweerterrein.

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Het gebruik ervan is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU. PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn water-, vuil-, en vetafstotend. Daarom worden ze veel gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten. Denk aan de antiaanbaklaag in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen.

Om nu zeker te zijn hoe het met de bodem is gesteld in Hamme worden er op twee locaties ook proeven gedaan. Deze gebeuren in de Kazernestraat waar de brandweer nu zit en in de Damstraat waar het voormalige brandweerterrein zich bevond.

Zolang het onderzoek van de OVAM loopt, gelden er beschermende maatregelen voor de inwoners die in een zone van 100 meter rond de site wonen. Kinderen jonger dan 12 jaar, zwangere vrouw en personen met immuunproblemen worden aangeraden geen zelfgeteelde groenten of fruit te eten binnen een straal van honderd meter. Daarbuiten krijgt de rest van de bevolking ook het advies om dit met mate te doen. Ook eieren en zelfgeteeld kleinvee worden afgeraden om op te eten.

Daarnaast is het ook niet verstandig om grondwater als drinkwater te gebruiken. Het wordt niet aangeraden om kinderen te laten spelen op de bewuste terreinen en zorg vooral voor voldoende hygiëne. Het lokaal bestuur wacht de resultaten van het bodemonderzoek af. Is er sprake van een PFAS-vervuiling op de terreinen in Hamme, dan stelt de OVAM een saneringsplichtige aan die verontreiniging en de eventuele risico’s voor mens en milieu verder in kaart brengt. Dergelijk bodemonderzoek zal tevens uitwijzen of de verontreiniging dient gesaneerd te worden, waarna een bodemsaneringsproject kan worden opgemaakt.

De inwoners die binnen de perimeter rond de betrokken terreinen wonen, worden via brief op de hoogte gebracht door het lokaal bestuur van zodra er nieuwe elementen opduiken in het bodemonderzoek. Updates over het onderzoek zullen tijdig verspreid worden.