Bewoners van woonzorgcentrum beschermd tegen hittegolven met speciale raamfolie

HammeDe laatste jaren neemt de opwarming overal toe, en ook in Vlaanderen stijgen de temperaturen aanzienlijk. Deze dagen zorgen voor extra risico, ook bij de bewoners in het rusthuis. Het woonzorgcentrum Meulenbroek maakt daarom gebruik van raamfolies van Umisol, een bedrijf uit Zele. “Deze folies zijn uniek in Europa en beschermen de inwoners goed", klinkt het.

De hittegolf twee jaar geleden eiste een zware tol in de woonzorgcentra in Vlaanderen. Ook in Hamme merkten ze enige impact hier van en besloten ze om samen te werken met Umisol uit Zele. Het woonzorgcentra wou het energieverbruik niet nog hoger leggen door de airconditioning nog hoger te zetten, en dus kozen ze voor de speciale raamfolies. “Umisol ontwikkelt folies die voor 90 procent van de zonne-energie reflecteren. Hierdoor zakt de temperatuur binnen in het gebouw drastisch, en is het voor de bewoners aangenamer”, zegt schepen Ann Verschelden (CD&V).

De folie van het bedrijf uit Zele bestaat uit 9 edelmetalen die in een dunne laag op elkaar geperst worden, en zorgen voor deze unieke werking van de folie. Er is onder meer zilver in verwerkt dat zorgt voor de hoge weerkaatsing van het zonlicht. “Ons woonzorgcentrum is er recent voorzien van deze folies, en we merken er meteen het resultaat van”, zegt Verschelden. “Het had een grote impact op de temperatuur, en ook de energiefactuur had een gunstigere uitkomst hierdoor, dus we zien er alleen de voordelen van in.”

Het bedrijf zelf is heel blij dat ze in woonzorgcentra hulp kunnen bieden. “De eerste klachten van te hoge warmte krijgen we nu voornamelijk in Maart", zegt Katrien Michiels, manager bij Umisol. “Soms komt het zelf ook al vroeger, en dan besef je wel dat het probleem niet klein is", vult Katrien aan. “Als je dan weet dat er veel ademhalingsproblemen optreden en oorzaken zoals uitdroging, dan zijn wij blij dat we met een eenvoudige oplossing dit kunnen vermijden. Ook het verbruik zakt hierdoor, en dus is het op twee fronten alleen maar een positieve situatie.” Sinds de raamfolies gehangen zijn in het woonzorgcentrum is de temperatuur er gedaald met acht graden, een groot verschil met hoe het anders is.

Het gaat om een aanzienlijke investering die de gemeente gedaan heeft, maar ook een die zichzelf zal terugbetalen omdat er minder gebruik moet gemaakt worden van andere middelen. “Deze investering zou zich kunnen terugbetalen in vijf jaar, en dat is best nog bijzonder snel", zegt Verschelden. “Naast deze beslissing zorgt natuurlijk ook ons personeel nog voor meer optimale omstandigheden bij een hittegolf”, klinkt het. De gemeente heeft na de goede werking in het woonzorgcentrum beslist om ook alle serviceflats met deze folie uit te rusten, om ook de bewoners daar meer comfort te geven.

Volledig scherm © Geert De Rycke

