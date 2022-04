Bewoners betrappen twintiger terwijl hij handtas wil stelen in woning

De feiten speelden zich af omstreeks 12.30 uur ‘s middags in de Evangeliestraat. Een 24-jarige jongeman werd er betrapt toen hij de woning aan het betreden was en de handtas had meegenomen. De bewoners konden hem zelf staande houden en de politie werd er bijgehaald. Zij arresteerden de man en hij werd meteen verhoord. De dader verbleef nog niet lang in België en verkeerde volgens de verklaringen in geldnood. Hij bekende de feiten en kreeg een dagvaarding waardoor hij zich later voor de rechtbank zal moeten verantwoorden. Daarna mocht hij van het parket beschikken.