Bewoner zwaargewond bij uitslaande brand in appartement op bovenste verdieping

De brand ontstond rond 17.15 uur woensdagnamiddag in het centrum van de Wuitensgemeente. De brand was meteen vrij hevig en bij de aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak en was er een grote zwarte rookpluim te zien. De bewoner, een oudere man, was op dat moment nog aanwezig in zijn appartement en werd zo snel mogelijk gered. Hij was bij bewustzijn, maar kreeg wel heel wat rook naar binnen waardoor hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht.