Bestuurder slipt op gladde wegdek en komt tegen elektriciteitspaal terecht

De aanrijding gebeurde vlak na middernacht op de Moerheide in Hamme. De chauffeur verloor de controle over zijn stuur op het gladde wegdek en begon te slippen waarna hij tegen een elektriciteitspaal terechtkwam. Die brak af en kwam boven op zijn auto te liggen. De schade was bijzonder groot, maar als bij wonder bleef de chauffeur ongedeerd bij het ongeval. Door het ongeval was de straat urenlang afgesloten omdat de paal meteen moest vervangen worden. Er was ook geen elektriciteit in de Moerheide door het ongeval. De brandweer van Hamme kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.