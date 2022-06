Bestuurder mist bocht en knalt met voertuig tegen twee bomen

Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur in de Hammestraat ter hoogte van Boonstraat in Moerzeke. De chauffeur reed aan hoge snelheid in de richting van de N41 toen hij met zijn voertuig uit de bocht ging. Hij reed in de berm en ging over een jong boompje heen waarna hij tot stilstand kwam tegen een andere boom. De politie kwam meteen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Of er nog andere factoren waren buiten een hoge snelheid is niet duidelijk. De brandweer van Hamme kwam met een ploeg ter plaatse om de brokstukken te ruimen en de afgereden boom van de rijbaan te verwijderen.