Bestuurder merkt te laat dat betonnen wegdek omhoogkwam door hitte

Zele organiseert jobdate op fiets

Op initiatief van De Grote Versnelling organiseert het gemeentebestuur van Zele in samenwerking met VOKA Oost-Vlaanderen, VDAB Oost-Vlaanderen en Blue Mobility nv op zaterdag 25 juni een fietstocht met werkzoekenden en geïnteresseerden langs jobs in bedrijven in de regio.

9:18