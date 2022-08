Bestuurder gewond nadat hij tegen geparkeerde vrachtwagen botst

Zele Jonge bestuurder botst met voertuig tegen geparkeerd voertuig

In de Elststraat in Zele is donderdagavond een jonge bestuurder met zijn voertuig tegen een geparkeerd voertuig aangereden. Hij had nog maar enkele maanden zijn rijbewijs toen hij afweek van de rijbaan en aan de andere kant tegen het voertuig aanreed.

29 juli